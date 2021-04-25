Lüks hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın bu sefer kızı Melisa'nın mayosunun fiyatı olay oldu.

Lüks hayatıyla gündemde olan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın mayosunun fiyatı olay oldu.

Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı lüks tatilleriyle dikkat çekiyor. Son olarak özel jet bulamadıkları için bir yolcu uçağının tüm koltuklarını boş şekilde kiralayan Subaşı ve sevgilisi gündemden düşmüyor.

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Uzun süredir Bali'de kızı ve sevgilisiyle tatil yapan Subaşı yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Subaşı'nın kızı Melisa'nın giydiği bir mayonun fiyatı da gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın mayosunun 2 bin TL olduğunu duyanlar şoke oldu.

Sosyal medyada Subaşı'na yine eleştiri yorumları yağdı.