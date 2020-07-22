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  3. 22 Temmuz 2020 16:36

Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımı olay oldu

Kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, Elle Türkiye'nin yaz sayısının kapak fotoğrafı için verdiği pozları İnstagram hesabından paylaşmaya devam ederken, son olarak paylaştığı üstsüz fotoğraf ile sosyal medyada olay oldu.

Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımı olay oldu
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Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elle Türkiye ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Şeyma Subaşı bu sefer de üstsüz pozunu paylaştı.

Elle Türkiye'nin kapak fotoğrafı için poz veren Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Subaşı paylaşımlarına "perspektif her zaman önemlidir" notunu düştü.

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