Şeyma Subaşı'nın yatak pozundaki detay gözlerden kaçmadı

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Şeyma Subaşı, son olarak yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları iç çamaşırsız paylaşım yapan Subaşı'nın kolunu photoshop ile incelttiğini fark etti.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yatakta uzanırken çektiği iç çamaşırsız fotoğrafını paylaşarak altına "Günaydın" notunu düştü. Her paylaşımı olay olan Subaşı'nın bu paylaşımındaki photoshop detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

KOLUNA PHOTOSHOP MU YAPTI?

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir hevesle açtığı kafesini kapatan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Subaşı, iç çamaşırsız bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine "Günaydın" dedi. Kolunun bir kısmının oldukça inceldiği görülen Subaşı'ya takipçileri 'O kolun hali ne?' diye sordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zamanının büyük bir kısmını sağlıklı yaşamak ve spor yapmak için harcayan Subaşı'nın fotoğrafta photoshop yaptığını iddia etti.