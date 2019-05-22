Şeyma Subaşı'ya yargıdan kötü haber; o davayı kaybetti !

Şeyma Subaşı, 2017’de eski eşi Acun Ilıcalı ile katıldığı bir programda, yeni çıkaracağı It-Is Ok adlı bir aplikasyonu tanıtmış, moda dünyasını kasıp kavuracağını söylemişti. Zira bu programla birlikte sokağa çıkmadan önce, bir davete ya da etkinliğe giderken giydiğiniz kombinleri yükleyip, puanlama neticesinde kombininizin iyi olup olmadığı ortaya çıkacaktı.

Hazırlanan aplikasyonun çok yakında kullanıma açılacağını söyleyen Subaşı, bir türlü projesini hayata geçiremedi… Çünkü o dönem ortaya atılan bir iddiaya göre program çalıntıydı… Bilgisayar Mühendisi olan Safiye Nur Şimşek adında bir kişi, projenin kendisine ait olduğunu ve dava açacağını belirtti.

Bu iddialar üzerine Şeyma Subaşı bir açıklama yaptı ve haberlerin asılsız olduğunu ve iftira atan kişi hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi. “Şeyma’ya çamur at belki seni konuşurlar” notuyla da iki yıl önce bir paylaşım yaparak, herkesin Şeyma adını kullanarak gündemde kalmaya çalıştığını belirtmişti…

Bu süreçte Şimşek geri adım atmadı ve fikrin kendisine ait olduğunu, Şeyma’nın fikri izinsiz aldığını ve yasal yollara başvuracağını duyurdu. Aradan geçen iki yılın ardından ise Şimşek sosyal medya hesabından bir story serisi paylaştı ve davayı kazandığını açıkladı…