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Sezen Aksu ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın fotoğrafını paylaştı!

Sezen Aksu ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın fotoğrafını paylaştı!

Sezen Aksu hakkında kaleme aldığı yaz sonrası, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Nagehan Alçı, yazısında bahsettiği akşama ait bir fotoğraf olduğunu belirtti.

Bugün yayınlan "Değer mi Hiç" başlıklı yazısı büyük ses getiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Sezen Aksu'ya sarıldığı fotoğrafı paylaşan Alçı, "Bugün yazımda Sezen Aksu'nun evinde 10 yıl öncesinden bir akşamı yazdım, Rasim'in de orada olduğu akşamdan hatıra kalan kare de bu…" notunu düştü.

Etiketler Rasim Ozan Kütahyalı sezen aksu
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