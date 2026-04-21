Sezen Aksu'dan radikal dönüş! Yeni albümünü yeni imajıyla selamladı

Bir yıllık sessizliğini "Biz de Yeniden Başlarız" albümüyle bozan Sezen Aksu, uzun süredir konuşulan "saçlarını kazıttı" iddialarına son noktayı koydu. Oğlu Mithat Can Özer'in objektifine yansıyan yeni görüntüsüyle sosyal medyayı sallayan sanatçı, hem imajıyla hem de kendi klasiklerini yeniden yorumladığı albümüyle gündemde.

Türk pop müziğinin kalbi Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini hem sanatsal hem de fiziksel bir değişimle bozdu. Sanatçının yeni albümü "Biz de Yeniden Başlarız", müzik platformlarındaki yerini alırken; Aksu’nun aylardır gizemini koruyan son hali de nihayet ortaya çıktı.

Toplam 9 şarkıdan oluşan yeni albümde Sezen Aksu, müzikseverleri geçmişe götüren bir yolculuğa çıkarıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan ancak daha önce farklı sanatçıların sesinden hit haline gelmiş 8 kült eserini bu kez kendi özgün yorumuyla dinleyiciye sunuyor.

Albümün en büyük hediyesi ise daha önce hiç duyulmamış, ilk kez gün yüzüne çıkan yepyeni bir Sezen Aksu şarkısı oldu.

Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası büyük bir üzüntü yaşayan ve bu süreçte saçlarını kazıttığı iddia edilen Aksu'nun imajı sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçının son hali, oğlu Mithat Can Özer’in paylaştığı kare ile netleşti. Saçlarını sıfıra vurduran Aksu’nun bu güçlü ve cesur hali, hayranları tarafından "yeniden doğuş" olarak nitelendirildi.

Uzun süredir sahne çalışmalarına ara veren ve Kanlıca'daki yalısında inzivaya çekilen "Minik Serçe", yeni imajı ve albümüyle "ben buradayım" mesajı verdi.