Sezen Aksu'dan yeni şiir: İlk kez yayımlandı

Türk pop müziğinin Minik Serçe'si Sezen Aksu'nun Mümkün adlı yeni şiiri ilk kez yayımlandı.

'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun kapağında olduğu Ot dergisinin Şubat 2023 sayısı okurla buluştu. Derginin yeni sayısında Aksu'nun daha önce yayınlanmayan 'Mümkün' adlı şiiri yayımlandı.

Aksu'nun kaleme aldığı şiir şu şekilde:

MÜMKÜN

"Ben tek başıma sevebilirim hepimizi

Kendi halkımı ve sizi

Ne kralım var

ne kuralım

Başını göğsüme koy

Yanaşalım mümkünün kıyısına

Sen ben yer gök taş ve su

Duralım

Başlayıncaya kadar kötü bir dizi

zeytini de vurdular gördüm

Yeminle oydu denizin de işkencecisi

Yarayız biz

gün gelecek

Yazacaklar

Birbirimizi öldürünceye kadar

Sevdiğimizi"

(Eylül 2017, Kanlıca)

Sezen Aksu'nun daha önce de 'Eksik Şiir' adlı şiir kitabı Metis Yayınları tarafından yayımlanmıştı.

Kitapta Aksu'nun 1975-2006 arasında yazdığı dört yüzün üzerinde şarkı sözünden 197'si yer alıyor.