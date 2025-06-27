Sezen Aksu'dan yıllar sonra yeni albüm...

Türk pop müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, sanat hayatının 50'nci yılında 12 şarkılık yeni bir albümle geri döndü...

Universal Music Group (UMG), Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu müzik katoluğunu 18 milyon dolar (695 milyon TL) karşılığında satın almıştı.

Son olarak gündeme bu haberle gündeme gelenn Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu bu sefer hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı ve sanat hayatının 50'nci yılında 12 şarkılık yeni bir albüm çıkardı.

Sezan Aksu'nun bugün itibariyle YouTube ve Spotify gibi platformlarda yayımlanan Paşa Gönül Şarkıları albümünde hem yeni hem de geçmişte farklı sanatçılar tarafından seslendirilen şarkıları yer aldı.

Albümün tanıtım görselleri fotoğraf sanatçısı Osman Yalın tarafından çekilirken, kapak tasarımı ise Ali Taran'a ait.

2017'de Biraz Pop Biraz Sezen adıyla bir albüm yayımlayan Sezen Aksu, 2018 ve 2022 yıllarında da Demo ve Demo 2 isimli albümlerinde başka müzisyenlere verdiği şarkılarını kendi seslendirmişti.

Sezen Aksu'nun Paşa Gönül Şarkıları albümündeki şarkılar şu şekilde:

Linç

Doğrucu

Gemiler

Yaygara

Nanik

Ey Aşk

Dümenci

Bana Sor

Yandı İçim

Abanoz'daki Emine

Sen Ağla

Gemiler ( Ersay Üner )

Bahçe

Şuh Nefes ( Ceceli )

Gemiler ( Okay Barış & Murat Bulut )

Şuh Nefes ( Murat Acar )