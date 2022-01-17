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Sezen Aksu'nun yeni şarkısı olay oldu! Cübbeli Ahmet'ten sert tepki

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı olay oldu! Cübbeli Ahmet'ten sert tepki

Sezen Aksu'nun, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı yeni şarkısının sözleri tartışma yarattı. ''Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi alan Sezan Aksu'ya bir tepki de Cübbeli Ahmet'ten geldi.

Minik Serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Adaptasyonu Sezen Aksu'ya ait olan şarkı sözleriyle alakalı olarak pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde kısa sürede #sezenaksu etiketi Twitter gündeminin zirvesinde yer aldı.

"ALLAH'IN BU TOPLUMDAN RAZI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN YETERLİDİR"
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun yeni şarkısında geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva için söylediği ifadeleri eleştirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir.

Etiketler sezen aksu cübbeli ahmet şahane bir şey yaşamak sezen aksu yeni şarkı adem ile havva
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