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Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek

Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek

Mithat Can Özer, önceki gün sevgilisi Alina Boz ile annesi Sezen Aksu'yu Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde 67'inci yaşını kutlayan Minik Serçe'nin evinin bahçesine kamyonla çiçek getirildi.

Sezen Aksu’nun önceki gün özel misafirleri vardı. Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz, sanatçıyı Bodrum’da ziyaret etti. Çift, geçtiğimiz günlerde 67’nci yaşını kutlayan Minik Serçe’ye doğum günü hediyesi de getirdi. Aynı gün evin bahçesine bir kamyonet dolusu çiçek getirildi. Çiçekleri gönderen kişi merak konusu oldu.

SAÇLARINI TARADI, MAKYAJ YAPTI

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre yaklaşık yarım saat kaldığı evde duş alan Alina Boz, başında havluyla dışarı çıktı. Bahçeye park ettiği aracına yönelen oyuncu, bagajı açıp eşyalarını çıkardı. Aracının bagajını gardırop gibi kullanan Boz, önce saçlarını taradı, ardından makyaj yaptı. Yeniden eve dönen oyuncu, akşamı Aksu ve Özer’le geçirdi. 

DIŞARI ÇIKMIYOR

Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum’daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.

Milliyet

Etiketler minik serçe sezen aksu mithat can özer alina boz doğum günü
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