Sezer İnanoğlu ile Seyhan Eyiçalış'ın boşanma davasında ''kısır'' kavgası
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Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu 2022 yılında mimar Seyhan Eyiçalış ile boşandı. Boşanma davasına ise karşılıklı suçlamalar damgasını vurud.
2022 yılında mimar Seyhan Eyiçalış ile evlenen Sezer İnanoğlu, evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu boşanma kararı aldı.
29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme sırasında, karar aşamasına gelindiğinde çift arasında büyük bir gerginlik yaşandı.
Sabah gazetesinden Gökhan Gökduman'ın haberine göre taraflar, birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" şeklinde bağırarak kısırlık üzerine sert bir tartışma başlattılar.
Bu sözlü atışmalar, mahkeme salonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Mahkeme başkanı ise araya girerek tarafları sakinleştirip, boşanma kararını verdi.
Sabah Gazetesi
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