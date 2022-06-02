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Shakira da aldatıldı! Eşi Gerard Pique suç üstü yakalandı

Shakira da aldatıldı! Eşi Gerard Pique suç üstü yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, eşi Barcelona'da forma giyen Gerard Pique ile boşanıyor. İddialara göre Shakira'nın, Pique'yi başka bir kadınla kendisini aldatırken suç üstü yakaladı.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bbirliktelikleriyle sık sık gündeme gelen Shakira ile Gerrard Pique'nin ayrılma aşamasına geldiği belirtildi.

El Periodico'nun iddiasına göre Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla yakaladı. Pique 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı. Pique ise Barcelona'daki eski dairesine taşındı.

İkilinin ilişkilerinde bir problem yaşandığı kaydedilirken; daha önce Pique'yi sık sık Instagram'daki sosyal medya hesabından paylaşan Shakira, 21 Mart'tan bu yana sevgilisi ile ilgili herhangi bir şey paylaşmadı.

 Shakira, "Planet Weird" podcast'inde evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyerek "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum" demişti.

 

 

Etiketler Gerard Pique Shakira aldatıldı boşanma
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