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  3. 29 Mayıs 2018 14:29

Shakira İsrail konserini iptal etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini Gazze'deki katliamlara tepki olarak iptal etti.

Shakira İsrail konserini iptal etti
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, 9 Temmuz 2018'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etti.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Grammy ödüllü pop yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Shakira'yı 9 Temmuz 2018'de Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etme çağrısında bulunmuştu.

64 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak 64 kişiyi şehit etmişti. Katliamdanki yaralı sayısı ise 3000'i geçti.

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