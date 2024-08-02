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Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi

Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi
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Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, kendisine hediye edlen Beşiktaş formasıyla poz verdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan dünyaca ünlü ABD'li aktris Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi.

Golden Globe’un ilk kez Amerika dışında vereceği ‘International Icon Award’ ödülünü almak için Bodrum’a gelen Sharon Stone ödül gecesi öncesi Bodrum’da Beşiktaş Kongre üyesi Barbaros Tapan’la yat gezisine çıktı.

Tapan, Başkan Hasan Arat’ın Sharon Stone’a özel olarak hazırlattığı yeni sezon formalarını Başka Arat adına Sharon Stone’a hediye etti.

Sharon Stone, Beşiktaş tarihi hakkında bilgi aldı ve formayı giyerek Beşiktaş taraftarlarına sevgilerini yolladı.
#sharon stone

Etiketler sharon stone Beşiktaş beşiktaş forması
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