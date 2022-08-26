Show TV'de bir garip sansür!

Show TV, rock müzik grubu Redd’in Twitter üzerinden Gülşen’in tutukluğuna ilişkin yaptıkları paylaşımı televizyonda gösterirken, grubun isminin yanında bulunan gökkuşağı emojisini sansürledi.

Türkiye’nin ünlü rock müzik gruplarından Redd’in Twitter hesabı üzerinden, Gülşen’in tutukluğuna tepki gösterildi.

Bu paylaşım, Show TV’de yayınlanan ‘Ebru ve Murat Bu Sabah’ programında gösterilirken, Redd’in isimlerinin yanında bulunan gökkuşağı emojisi kanal tarafından sansürlendi.

Şarkıcı Gülşen’in tutukluğundan öfke, endişe ve utanç duyduklarını belirten müzik grubu “Gülşen’i serbest bırakın” çağrısı yaptı.

GÜLŞEN GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI NEDENİYLE DE HEDEF OLMUŞTU

LGBTİ hareketinin sembolü olan gökkuşağı, hükümete yakın isimlerin uzun süredir hedefindeydi.

Dün akşam tutuklanan Gülşen, bir konserinde gökkuşağı bayrağı açmış, yandaş medyanın hedefine koyulmuştu.



