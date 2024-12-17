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Sibel Can'dan büyük vefa... Acılı aileye 8 milyon TL yardım yaptı

Sibel Can'dan büyük vefa... Acılı aileye 8 milyon TL yardım yaptı
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Sibel Can'ın 30 yıllık dostu Cengizhan Sabuncu, kanser nedeniyle vefat etti. Ünlü şarkıcının Sabuncu'nun ailesine 8 milyon TL yardım yaptığı iddia edildi.

Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkılmıştı. Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan karaciğer kanserine yenilmiş ve hayatını kaybetmişti. Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda da yalnız bırakmayan ünlü şarkıcıdan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müge Dağıstanlı, "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan… Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan'a emanet ediyor. Cengizhan'ın ölümünün ardından ailesi Sibel Can'a ulaşıyor. Sizin bize çeşitli yerlere ödeme yapmak için verdiğiniz paradan bütün ödemeler yapıldıktan sonra geriye 8 milyon TL kaldı. Bunu size iade etmek istiyoruz. Sibel Can da diyor ki o sizin ailede yetişmekte olan çocukların eğitim öğretim parası olsun diyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verdi.

Etiketler Sibel Can cengizhan sabuncu kanser Yardım
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