Sibel Tüzün ve eski eşi Ender Balcı mahkemelik oldu

Şarkıcı Sibel Tüzün'ün eski eşi, prodüktör Ender Balcı, müşterek çocuk için ödediği nafakının düşürülmesi için dava açtı.

Sibel Tüzün ile Ender Balcı, 6 ay evli kaldıktan sonra 30 Aralık 2016'da Mudanya'da boşanmıştı. Ender Balcı'nın, müşterek çocuğa bin lira nafaka ödemesine, çocuğun özel okul, servis ve bir adet kurs masraflarının yarı oranında karşılamasına karar verilerek velayet Sibel Tüzün'e verildi. Çocuk anaokulunu bitirdi ve özel ilkokul arayışları başladı..

MAHKEME KARARININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

İddiaya göre Sibel Tüzün, Ender Balcı'nın pahalı okul itirazına rağmen, çocuğu yıllığı 56 bin liralık bir özel okula kaydetti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açan Balcı, icra tehdidi altında olduğunu, şirketlerinden birini kapattığını ve çocuğun masraflarını zorlukla karşıladığını gerekçe göstererek iştirak nafakasının 500 liraya indirilmesini ve eğitim masrafları, servis ücreti ile kurs giderinin yarısının karşılanmasına ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasını talep etti.