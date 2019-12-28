Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evliliği rafa mı kalktı?

Sözcü gazetesinden Emre Çevik'in haberine göre şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yılbaşında evleneceği konuşulan ünlü şef Hazer Amani önceki gün Bebek’teydi. Markasının Bebek’teki şubesini açmaya hazırlanan Amani, “Aynı sokak lezzetleri olacak, dükkana bir bakmaya geldim” dedi.

“BİLMİYORUM Kİ!”

Hazer Amani yılbaşında Sıla ile evleneceği haberleri sorulunca da kafa karıştıran bir cevap verdi: “Bilmiyorum ki! olabilir ama hiç belli olmaz. 3 gün kaldı zaten bekleyelim görelim.”