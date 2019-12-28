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  3. 28 Aralık 2019 11:14

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evliliği rafa mı kalktı?

Güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani'nin bu kış aylarında nikah masasına oturması bekleniyordu. Ancak ünlü şeften kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evliliği rafa mı kalktı?
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Sözcü gazetesinden Emre Çevik'in haberine göre şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yılbaşında evleneceği konuşulan ünlü şef Hazer Amani önceki gün Bebek’teydi. Markasının Bebek’teki şubesini açmaya hazırlanan Amani, “Aynı sokak lezzetleri olacak, dükkana bir bakmaya geldim” dedi.

“BİLMİYORUM Kİ!”

Hazer Amani yılbaşında Sıla ile evleneceği haberleri sorulunca da kafa karıştıran bir cevap verdi: “Bilmiyorum ki! olabilir ama hiç belli olmaz. 3 gün kaldı zaten bekleyelim görelim.”

 

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