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  3. 07 Aralık 2019 10:45

Sıla: ''Hazer'e laf atmak namussuzca olur''

İlişki yaşadığı ünlü şef Hazer Ameni ile yeni yılda nikah masasına oturacağı iddia edilen güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu muhabirlerin sorusuna bu yanıtı verdi.

Sıla: ''Hazer'e laf atmak namussuzca olur''
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Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan, son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi 'Hafıza Odası', Pilevneli Project’in sunumu ve Daax Corporation’ desteğiyle Pilevneli Mecidiyeköy’de açıldı. Özel bir davetle gerçekleştirilen Serginin açılışına şarkıcı Sıla Gençoğlu da katıldı.

Şef Hazer Ameni ile aşk yaşayan Sıla, muhabirlerin, “Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?” sorusuna, “Ben de mutfak ve yemek konusunda iyiyimdir ama Hazer’e bu konuda laf etmek namussuzca olur" cevabını verdi.

Son günlerde çok yoğun çalıştığını belşrten şarkıcı, evlilik teklifi aldığı yönündeki haberler hakkında, "Sizden bu konulara saygı duymanızı bekliyorum. Biz özel konularla ilgili çok konuşmuyoruz" dedi. 

 

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sıla gençoğlu , hazer ameni
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