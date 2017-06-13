Sıla imajını değiştirdirdi

Şarkıcı Sıla, geride bıraktığımız günlerde yeni imajını gözler önüne serdi, herkesin aklına sevgilisi Ahmet Kural geldi.



Kısa bir süre önce aşklarının fotoğrafı ortaya çıkan Sıla ve Ahmet Kural şimdilerde aşklarının cicim aylarını yaşıyor. Uzun bir süre sonra yeni bir ilişkiye yelken açan Sıla da yaptığı paylaşımlarda aşk sarhoşu olduğunu ortaya koyuyor. Sıla’nın geride bıraktığımız gün yaptığı bir paylaşım bu sarhoşluğun ne boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

Sevgilisi Ahmet Kural için sarışın olan Sıla yeni imajını ‘Herkesin kakülüne kimse karışamaz’ notuyla duyurdu. Hayranlarından yeni aşk yeni imaj şeklinde yorumlar alan Sıla sevgilisinin zevkini gözeterek ona ne kadar aşık olduğunu ortaya koydu. Ahmet Kural, magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre ilişki yaşadığı kadınların sarışın olmalarından hoşlanıyor.