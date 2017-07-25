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  3. 25 Temmuz 2017 12:16

Sıla sahnede, Ahmet kuliste

Şarkıcı Sıla, Harbiye konser serisinin üçüncüsünü dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Sıla sahnede, Ahmet kuliste
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Heybeden Şarkılar konser serisi ile hayranlarının büyük beğenisini toplayan ve konserlerine yoğun bir ilgi olan Sıla, Harbiye'deki üçüncü konserinde de şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Harbiye konser serisi için kostümlerini özel olarak hazırlatan Sıla, üçüncü gün seçtiği kostümlerin yanı sıra pırlanta ve elmastan oluşan takılarıyla dikkat çekti.

Kısa bir süre önce Sıla ile birlikte büyük bir aşka yelken açan oyuncu Ahmet Kural, konser boyunca kulisten çıkmadı. Sevgilisi sahnedeyken kulis de Sıla'nın konserini bitirmesini bekleyen Kural, nasıl bir aşk yaşadıklarını da belgelemiş oldu.

 

Sözcü

sıla , ahmet kural
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