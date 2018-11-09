Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı ! Hafta sonu havalar nasıl olacak ?
Hakkari'den kötü haber: 25 asker yaralı, 7 asker kayıp !
Hakkari'den kötü haber: 25 asker yaralı, 7 asker kayıp !
Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
Dolara darbe üstüne darbe ! İşte yeni para birimi...
Milyonlarca kişiye müjde ! Vatandaş nefes alacak...
Milyonlarca kişiye müjde ! Vatandaş nefes alacak...
AVM'de yangın: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
AVM'de yangın: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav tarihi açıklandı
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav tarihi açıklandı
Atilla Taş gözaltında ! Yeniden cezaevine girecek
Atilla Taş gözaltında ! Yeniden cezaevine girecek
Faturayı hafifletmek için bunları yapın !
Faturayı hafifletmek için bunları yapın !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Kasım 2018 21:17

Sıla ve Ahmet Kural dosyasında yeni gelişme

Ünlü şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural, aralarında yaşadıkları olayda uzlaşma sağlayacaklar mı ?

Sıla ve Ahmet Kural dosyasında yeni gelişme
A+ A-

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kuralhakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.

Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı !Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı !

Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

Ahmet Kural'dan yeni açıklama: Asılsız iftira, yargısız infaz Ahmet Kural'dan yeni açıklama: Asılsız iftira, yargısız infaz

OLAYIN GEÇMİŞİ 

Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı.

DHA

ahmet kural , dava , sıla , uzlaşma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM