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  3. 12 Ocak 2021 12:52

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma tarihi belli oldu

Ocak 2020'de evlenen şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma davası şubat ayında görülecek.

Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma tarihi belli oldu
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Sıla, bir yıl önce şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. Aşkı 10 ayda tüketen ikili, geçtiğimiz kasımda boşanma kararı alıp ayrılmıştı. Ünlü çift, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Sıla hem kafasını dinlemek, hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum Bitez’deki yazlığına kapandı. Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi. Koluna İngilizce “Savaşma sanat yap” yazdırdı.
 

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