Sıla'dan hapis cezası kararı sonrası ilk açıklama

Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.

Ancak Sıla Gençoğlu'nu darp etmekten yargılanan Ahmet Kural'a, tehditten 7 ay 15 gün, yaralamadan 5 ay, hakaret suçunda 4 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Adliye çıkışı konuşan Sıla ise "Mutluyum. Adalete teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Zor bir dönemdi. Bunun iddia olduğu söylendi, iftiralara uğradım. Ne kadar kuvvetli de olsanız, kolay değil sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Herkesten cesur ve yürekli olmalarını istiyorum. Yargının adil olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Ahmet Kural'a Sıla'ya darp davasında hapis cezası !