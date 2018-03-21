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  3. 21 Mart 2018 10:57

Sıla’dan silikon açıklaması

Güzel şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından "göğüs estetiği" yaptırdığına yönelik yapılan yorumlara yanıt verdi.

Sıla’dan silikon açıklaması
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Sıla'dan cesur dekolte Sıla'dan cesur dekolte

Sıla önceki gün katıldığı ödül töreninde hakkında çıkan haberlere de cevap verdi. Okan Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Okan'da Yılın En'leri 2017 Ödülleri'nin töreni önceki gün gerçekleştirildi. 18 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra, adı Can Yantır'la aşk iddialarına karışan Sıla'nın son günlerde silikon taktırdığı da konuşulmuştu. Sıla iddialara son noktayı koydu ve “Aşk da, estetik de yok!” şeklinde konuştu. ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü alan Sıla, “İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek” şeklinde konuştu.

Sıla'dan cesur dekolteSıla'nın göğüs dekoltesi olay oldu

 

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