Sıla'nın darp raporu ortaya çıktı

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini belirten Sıla Gençoğlu'nun darp raporu ortaya çıktı. Star Haber'in ulaştığı raporda sanatçının idrarında kana rastlandığı, kafatasında ödem oluştuğu ve vücudu ile yüzünde morluklar olduğu belirtilmiş.

Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın aldığı darp raporu da ortaya çıktı.

Starhaber'in ulaştığı raporda sanatçının yüzünde ezilme, kafatasında ödem, idrarından kan ve pıhtı gelmesi ve kollarda ezilme olduğu belirtilmiş. Sıla'nın raporda kafatasına küllük ile vurulduğu da yer alırken kafasına, bacaklarına ve kulağına tekme aldığı kayda geçmiş.

Ahmet Kural bugün yaptığı açıklamada Sıla başta olmak üzere bütün kadınlardan özür dilediğini belirtirken Sıla dün yaptığı açıklamada "Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek" ifadelerine yer vermişti.

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