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  3. 04 Kasım 2018 09:14

Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı

Sıla Gençoğlu'nun savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Sıla'nın ifadesinde küllük ile dayak kısmı yalanlanırken Ahmet Kural'ın kendisini ölümle tehdit ettiği yer alıyor.

Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı
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Kanal D haberden Emrullah Erdi̇nç ve İbrahim Konar’ın haberine göre Şarkıcı Sıla, Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Ahmet Kural 'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi.

"GİT BURADAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Sıla ifadesinde Kural'ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit edildiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını belirtti.

Sıla darp olayında Kural'ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı yalanladı. İfadede Kural'ın elinde küllük olduğu sırada Sıla'ya "git buradan seni öldürürüm" dediği de yar aldı.

 

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