Silikonları yenileten Seda Sayan'ın dekoltesi olay oldu

Nisan ayında nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Mykanos'ta tatil yapıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Seda Sayan'ın iddialı dekoltesi olay oldu.

24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Hamam böceği paylaşımları sosyal medyayı salladı

Evlendikten sonra balayı için Paris'e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten yaz tatili için Mykanos'u tercih etti. Geçtiğimiz günlerde estetik yaptıran ve silikonlarını yenileten Seda Sayan'ın, eşiyle "hamam böceği" muhabbeti ise sosyal medyaya damga vurdu.

'Ben senden bu güne kadar tiksindim mi?'

Çağlar Ökten'in "Hamam böcekleri insanlardan tiksiniyormuş" muhabbeti Seda Sayan'ı kızdırdı. Sayan, "Hamam böceği bizden mi tiksiniyormuş? Onu bugüne kadar affetmiştim. Kafasını da gövdesini de ayrı ezerim. Ş...siz! Ben senden bugüne kadar tiksindim mi?" ifadeleriyle izleyenleri şaşırttı.

Estetikten dolayı konuşmakta zorlandı

Estetikten dolayı konuşmakta zorluk çeken Sayan'ın giydiği dekolteli yeşil tül elbisesi çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı eşiyle konuşurken frikik vermemek için eliyle elbisesini düzeltti.