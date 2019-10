Şimdiye kadar rol aldığı en kötü filmi açıkladı

Demi Moore rol aldığı en kötü filmin ismini açıkladı.

Programda Moore ve Corden "Baklayı çıkarmak mı baklayı yutmak mı" (Spill Your Guts or Fill Your Guts) isimli oyunu oynuyordu; şovda sıklıkla yer alan bu kısımda Corden ve misafiri ya iğrenç şeyler yemek ya da utanç verici sorular cevaplamak zorunda.

Corden, oyuncunun önüne bin yıllık bir yumurta koyduktan sonra Moore'a sordu:

Muhteşem filmlerde rol aldın; Hayalet (Ghost), Jane'in Zaferi (GI Jane), Birkaç İyi Adam (A Few Good Men)... Oynadığın en kötü film hangisiydi?

Moore soruyu “kolay” bulduğunu ve cevabı hazır olduğu için "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Cevabı "Parasite 3D” oldu, kalabalıktan kahkaha yükselmeye başladı.

1982'de vizyona giren distopik bilim kurgu filmi Parazit (Parasite), Moore'un ilk büyük filmiydi.

Film vizyona girdiğinde çoğunlukla olumsuz eleştiriler almıştı.

Independent Clémence Michallon’un haberini Independent Türkçe’den Noyan Öztür’ün yaptığı çeviriye göre Variety, filmi “şok etkisini arttırmak için 3D görüntüler kullanan düşük bütçeli bir canavar filmi” diye nitelemiş, The New York Times'sa “seyircinin ilgisini tutacak özel bir yanı olmayan kötü bir oyunculuğu olan, düşük bütçeli bir film” diye sunmuştu.

Corden'la oynadıkları oyun sırasında Moore'dan ayrıca kendisinden daha fazla para alan ama bunu hak etmediğini düşündüğü bir erkek oyuncunun ismini vermesi istendi.

Cevaben, Moore eski kocası Bruce Willis'in ismini verdi, ancak parayı hak etmediğini söylemeyi reddetti.