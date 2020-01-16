Simge Sağın kalça dansıyla hayranlarını ikiye böldü !

Öpücem isimli şarkısıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde konser verdi. Hayranlarına güzel bir akşam yaşatan şarkıcı, bir ara dans gösterisiyle herkesi şaşkına çevirdi.

Güzel şarkıcı, konserin bir bölümünde yaptığı kalça dansı ise hayranları tarafından kayda alındı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler ise kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Simge'nin kıvrak bir kadın olduğunu söylerken bir kısım da "Ah dans yakışsa keşke" ve "Bir de oynayabilse" gibi yorumlar yapıldı.

Şarkıları kadar açıklamaları da geceye damga vuran Simge Sağın, özel hayatı hakkında ilk kez bu kadar samimi itiraflarda bulundu.

SEKSİ MİYİM?

38 yaşındaki güzel, "Uzun zamandır yalnızım. Kalbim boş, ama aşka kapım açık. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim" dedi.

Aşka kapılarını açtığını belirten Simge, "Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, bilmiyorum. Ama öyle algılanmak hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.