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Simge Sağın'ın havuz kazası: ''Rengi 2 ton açıldı''

Simge Sağın'ın havuz kazası: ''Rengi 2 ton açıldı''
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Önümüz Yaz adlı yeni şarkısıyla yaza damgasını vuran ve aralıksız konser trafiğiyle baş döndüren Simge Sağın iş arası verdiği yaz tatili molasında küçük bir havuz kazası geçirdiğini duyurdu.

Hem sesi, hem yorumu, hem de fiziğiyle her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine aralıksız devam ediyor.

Yaza "Önümüz Yaz" adlı şarkısıyla giren Simge Sağın yoğun konser temposunda her bulduğu fırsatı ise yaz tatili için ayırıyor.

Ancak Simge Sağın son tatil kaçamağında tatsız bir olay yaşadı. Yaz tatillerinde havuzların olmazsa olmazı haline gelen pembe kuğu şeklindeki şişme oyuncağında keyif yapmak isteyen Simge Sağın yaşadığı talihsizliği Instagram hesabından yaptığı "az önce şu pembe şeyin üstünden öyle bir düştüm ki sormayın gitsin. Saçımın rengi 2 ton açıldı bi de" paylaşımı ile duyurdu.

İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı:

Önümüz Yaz adlı yeni şarkısıyla yaza damgasını vuran ve aralıksız konser trafiğiyle baş döndüren Simge Sağın iş arası verdiği yaz tatili molasında küçük bir havuz kazası geçirdiğini duyurdu.

Etiketler simge sağın pembe kuğu şişme kuğu havuz
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