Simge Sağın'ın sahne kıyafeti olay oldu ! ''Giyinmeyi unutmuş''

Şarkıcı Simge, Çeşme 'de sevenlerine konser verdi. 37 yaşındaki şarkıcı sahne öncesi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Güzel şarkıcının cesur kıyafetiyle paylaştığı poza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcının kıyafetini açık bulan çoğu takipçi paylaşıma tepki gösterdi.

"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ"

Takipçiler, "Hiç giyinmeseydin, giyinmeyi unutanlardan, dekoltenin de bir asaleti olmalı" diye yorumlar yaptı.

Bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tutulan Simge'ye "Arkadaşlar beach club'ın birinde konser verecek ne giyseymiş? Taşlı tüllü abiye mi?" yorumuyla destek verdi.

Didem Soydan, Merve Özbey ve Derya Uluğ ise arkadaşlarına destek olarak beğeni yorumu yapmayı ihmal etmedi.