Sinan Akçıl: Beni batakhanelerde çekmeyin !

Sinan Akçıl, İzmir de verdiği konser sonrası ayağının tozuyla önceki gece İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mekanda sahne aldı.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberien göre; Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulunan gece kulübünde sahneye çıkmadan önce muhabirlere açıklamalarda bulunan Akçıl, "Otilla daha önce burada iki kez sahne almıştı. Burada sahne almayı istedim ben de teklif gelince. Bu arada yeni albümümde Otilla'yla düet yaptık. Ve sizden ricam beni böyle kenar köşedeki batakhanelerde çekmeyin" dedi.