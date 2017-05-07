AK Parti'den ''Moldova'' adımı ! İmzalar atıldı
AK Parti'den ''Moldova'' adımı ! İmzalar atıldı
Binlerce kişi bu tuzağa düştü ! Vurgunun adı: Haylaz tavuk
Binlerce kişi bu tuzağa düştü ! Vurgunun adı: Haylaz tavuk
CHP'de istifanın ardından dikkat çeken sözler
CHP'de istifanın ardından dikkat çeken sözler
Lunaparkta korkunç olay ! Asansör yere çakıldı
Lunaparkta korkunç olay ! Asansör yere çakıldı
Yüz nakli operasyonuyla tanınan profesöre şok suçlama
Yüz nakli operasyonuyla tanınan profesöre şok suçlama
Bozdağ'dan ''erken seçim'' açıklaması
Bozdağ'dan ''erken seçim'' açıklaması
Tudor'dan şok eden karar ! Kimse anlamadı...
Tudor'dan şok eden karar ! Kimse anlamadı...
Askeri araç şarampole yuvarlandı: 11 asker yaralı
Askeri araç şarampole yuvarlandı: 11 asker yaralı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 07 Mayıs 2017 11:00

Sinan Akçıl: Beni batakhanelerde çekmeyin !

Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alan Sinan Akçıl'ın ''Beni batakhanelerde çekmeyin'' sözleri şaşırttı.

Sinan Akçıl: Beni batakhanelerde çekmeyin !
A+ A-

Sinan Akçıl, İzmir de verdiği konser sonrası ayağının tozuyla önceki gece İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mekanda sahne aldı.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberien göre; Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulunan gece kulübünde sahneye çıkmadan önce muhabirlere açıklamalarda bulunan Akçıl, "Otilla daha önce burada iki kez sahne almıştı. Burada sahne almayı istedim ben de teklif gelince. Bu arada yeni albümümde Otilla'yla düet yaptık. Ve sizden ricam beni böyle kenar köşedeki batakhanelerde çekmeyin" dedi.

beyoğlu , batakhane , sinan akçıl