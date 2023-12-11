Sinan Akçıl: ''Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum''

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım" derken bazı ünlülerin ise "yalakalık" yaptığını ifade etti.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Zaman zaman lince maruz kaldığını söyleyen Akçıl, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimi her yerde söylüyorum. Halk duygularımdaki samimiyetimi görüyor. Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım. Bazı sanatçılarımızın yalaka davranışlarını görüyorum, çok belli oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanını babam veya ailemden biri gibi görüyorum dediğim için de bana laf söyleyecekler ama gerçek bu. Cumhurbaşkanımız boşanma sürecinde Burcu ve benimle konuşma yapmış, 'Bu yuva yıkılmasın' demişti. Bizi de motive etmişti bu konuşması ve bir süre daha devam etmişti. Bazen bu kadar kutuplaşmayı veya bunu sev, bunu sevme gibi sert yaklaşımları aklım almıyor.”

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