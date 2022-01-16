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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanıyor

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, ikinci kez boşanıyor

Geçen şubat ayında ikinci kez evlendiği şarkıcı Sinan Akçıl ile boşanacağı iddia edilen Burcu Kıratlı, "Şu an boşanma durumumuz söz konusu" dedi.

Oyuncu  Burcu Kıratlı, ikinci kez evlendiği şarkıcı Sinan Akçıl ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı. Önceki akşam Arnavutköy’de görüntülenen Burcu Kıratlı, konu hakkında konuştu.

Kıratlı, "Neden boşanıyorsunuz?" Araya üçüncü şahıslar mı girdi?" sorusuna, "Şu an boşanma durumumuz söz konusu. Bizi barıştırmak için araya giren üçüncü şahıslar oldu. Ancak bizim derdimiz kendimizle. Aldatma iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şimdilik bekliyoruz, yakında netleşecektir" cevabını verdi.

 "NE KARAR ALIRIZ ŞU ANDA BİLMİYORUM"

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi.

“Şu anda evlilik çıkmazındayız” diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”
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Etiketler Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Sinan Akçıl Burcu Kıratlı boşanma dava
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