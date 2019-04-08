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  3. 08 Nisan 2019 11:22

Sinan Akçıl ile evlenen Burcu Kıratlı boşanıyor mu ?

Aşklarını kısa sürede nikah masasına taşıyan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

Sinan Akçıl ile evlenen Burcu Kıratlı boşanıyor mu ?
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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile Amsterdam’da evlenmişti. Ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Ünlü çift boşanıyor.

İkili arasında yaşanan kıskançlık krizi büyüdü ve ikili boşanmaya karar verdi. Hatta Sinan Akçıl’ın avukatına boşanma davası için talimat verdiği de konuşuluyor.

Yine kulislerde konuşulanlara göre Burcu Kıratlı’nın evliliğini kurtarmak istemesine rağmen Akçıl avukatına boşanmak istediğini beyan etmiş ancak dilekçe vermemiş.

31 Aralık'da Amsterdam'da evlenen çift herkesi şaşırtmıştı. Kıratlı'nın giydiği gelinlik olay olmuş Akçıl gelinliği görünce "giyinmeyi unutmuşsun" sözüyle gündeme bomba gibi oturmuştu.

İşte Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah görüntüleriİşte Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah görüntüleri

 


 
 

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