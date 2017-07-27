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  3. 27 Temmuz 2017 15:51

Sinan Akçıl sosyal medyada fena yakalandı

Şarkıcı Sinan Akçıl, sahip olduğu bir başka hesaptan kendisi hakkında yorumda bulunup yakalanınca ortalık karıştı.

Sinan Akçıl sosyal medyada fena yakalandı
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Kendisini yerli Justin Bieber olarak gören ve yaşadığı aşklarla sürekli olarak magazin dergilerinde yer bulan şarkıcı Sinan Akçıl, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü. En son Ebru Şallı’yla ilişkisiyle gündeme gelen Sinan Akçıl, bu defa sosyal medyada yaptığı hata ile gündemde. Beyaz TV’de yayınlanan magazin programına konuk olan Akçıl, programın sunucusu Ceren Akdağ’ın instagram paylaşımının altına, kendisine sevgi cümleleri kuran bir yorum yazdı. Akçıl sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

 Sinan Akçıl’ın kendi hesabı üzerinden yine kendisini övdüğünü gören kullanıcılar kısa sürede bu durumu tiye alan çok sayıda paylaşımda bulundu.

SİNAN AKÇIL’DAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Sinan Akçıl, kendi hesabından yine kendisiyle ilgili yorum yaptığı şeklindeki haberlere şu şekilde bir açıklama getirdi. Ünlü şarkıcı bilgisayar korsanlarının hesabını ele geçirdiğini bu hesap üzerinden yorumlarda bulunduğunu söyledi.

 

 

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