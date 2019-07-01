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  3. 01 Temmuz 2019 22:05

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı köpeğe çarptı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı tatil için Bodrum'a gitti. Kalacakları otele giderken Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti bir köpeğe çarptı. Çift köpeği kurtarmak için seferber oldu.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı köpeğe çarptı
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Tatil için Bodrum’un yolunu tutan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün konaklayacakları Casa Costa Otel’e giderken tatsız bir olay yaşadı

Çifti havalimanından alan aracın şoförü, yolda bir sokak köpeğine çarptı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, kaza sonucu yol kenarındaki menfeze düşen köpeği oradan çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Sonuç alamayınca itfaiyeye haber veren Sinan Akçıl, yaralı köpeği kurtaran itfaiye memurlarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

'2 SAAT MENFEZDE KÖPEĞİ ARADIK'

Şarkıcı, “Burcu da ben de bu konularda duyarlıyız. 2 saat menfezde köpeği aradık. Sonunda itfaiyeden yardım istedik ve köpek kurtuldu” dedi. 

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