Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı müjdeyi verdi

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Şu sıralar yeniden nikâh masasına oturacakları konuşulan çiftten Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen şarkıcı, Kıratlı ile ilgili sorulara “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” yanıtını verdi. “Nikâh ne zaman” sorusunu ise Akçıl “Tarih sürpriz olsun” şeklinde yanıtladı.
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