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  3. 24 Ocak 2021 10:07

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı müjdeyi verdi

2018 yılında Burcu Kıratlı ile evlenen Sinan Akçıl, ünlü oyuncuyla evlendikten kısa süre sonra boşanmıştı. Ünlü çift yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı müjdeyi verdi
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Şu sıralar yeniden nikâh masasına oturacakları konuşulan çiftten Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen şarkıcı, Kıratlı ile ilgili sorulara “Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor” yanıtını verdi. “Nikâh ne zaman” sorusunu ise Akçıl “Tarih sürpriz olsun” şeklinde yanıtladı.

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