Sinem Uslu kemoterapiye başlayan annesi için yardım istedi

Sinem Uslu, bir süredir tedavi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı çağrısında bulundu.

2016 yılında dünyaevine giren Mustafa-Sinem Uslu çifti, 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

KAN BAĞIŞI İSTEDİ

Uslu ile birlikteliğini sürdüren oyuncu, önceki gün bir süredir tedavi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istedi. Öztürk ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Sinem Uslu, haberi Instagram'dan duyurdu.

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

"Dualarınızı eksik etmeyin." şeklinde konuşan Uslu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…