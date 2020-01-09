Sinema tarihine geçecek: Sadece 27 kişi izledi!

Katsa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Zeki Akıncı oturuyor. Film 11 farklı perdede seyirciyle buluşuyor.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, filmin izlenme verilerini bugünkü köşe yazısında şöyle duyurdu; "27 Aralık'ta vizyona giren filmlerin bir haftada yaptıkları gişeye bakarken 'Laz Kit'in karşısında yazan rakam dikkatimi çekti. 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişinin izlediği ve 454 TL hasılat yaptığı yazıyordu boxofficeturkiye.com'da.

Filmin afişinde kaç oyuncunun adı yazılı diye sayınca şaşırdım.

Çünkü bir haftada sadece 27 kişinin izlediği filmin afişindeki oyuncu sayısı 28...