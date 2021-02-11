Sinemacılardan Boğaziçi direnişine destek

Sinemacılar da eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasını protesto eden öğrencilere destek verdi.

Aralarında Halil Ergün, Ercan Kesal, Nur Sürer, Tilbe Saran’ın da bulunduğu çok sayıda yönetmen, oyuncu ve senaristin imza attığı açıklama metninde, “Biz sinemacılar; direnen gençlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Seçim hakkının kayyım düzeni ile değiştirilmesine, öğrencilerin isteklerinin itham, tehdit ve kaba kuvvetle baskı altına alınmasına, hapsedilmelerine itiraz ediyoruz. Saygın, değerli, intihale asla tenezzül etmemiş ve etmeyecek hocalarımızın hedef gösterilmesine de itiraz ettiğimizin bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama metni ve imzalar şöyle:

"Biz sinemacılar; hep ışığa bakmayı, ufka bakmayı, hayallerimize ve geleceğe bakmayı biliriz. Hikâyelerimiz bu bakışlarda gizlidir. Aşağı bakmamızın yegâne nedeni ise, ancak yerdeki karıncayı incitmemek olabilir.

Biz sinemacılar; inanıyoruz ki gençler bu ülkenin aydınlık hayalleridir. Işık da gelecek de onlardadır. Boğaziçi öğrencileri demokratik, özerk üniversite istemlerinde sonuna kadar haklıdırlar. Bu nedenle anayasaya uygun, yasal, hukuki, meşru ve barışçı eylemlerini sürdürmek haklarıdır. Bu haklarını kullandıkları için suçlanamazlar.

Biz sinemacılar; direnen gençlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Seçim hakkının kayyım düzeni ile değiştirilmesine, öğrencilerin isteklerinin itham, tehdit ve kaba kuvvetle baskı altına alınmasına, hapsedilmelerine itiraz ediyoruz. Saygın, değerli, intihale asla tenezzül etmemiş ve etmeyecek hocalarımızın hedef gösterilmesine de itiraz ettiğimizin bilinmesini isteriz.

Biz sinemacılar; cinsel yönelimler, inançlar, etnik kimlik ya da düşünceler üzerinden ayrımcılık yapmanın “halkın bir kesimini, diğer bir kesim aleyhinde kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu” olduğunu düşünüyoruz. Adil bir yargının bunu tespit ederek harekete geçmesi gerekirdi.

Durduğumuz ve asla kıpırdamayacağımız yer tam da burasıdır. Durduğumuz noktadan görünen ise üniversitelerin kendi seçimleri olmayan ve dışarıdan atanmış kişilerce yönetilmeye çalışılmasının ne kısa ne de uzun vadede Türkiye’ye hiçbir yararı olmayacağıdır.

Kamuoyuna duyururuz."

İmza listesi

Ayben Altunç - Yönetmen

A.Ertan Güney - Oyuncu

Açelya Elmas - Oyuncu

Adar Baran Değer - Reji Asistanı

Ahmet Petek - Yönetmen

Ahu Öztürk - Yönetmen

Algı Eke - Oyuncu

Ali Ergül, yönetmen

Arif Seletli - Sanat Yönetmeni

Arif Seletli Sanat Yönetmeniliği

Armanc Dayan - Sanat Asistanı

Aslı Kaygusuz - Reji

Aykut Sezgi Mengi - Oyuncu

Aysim Türkmen - Yönetmen

Aysun Yücedemir - Sanat Yönetmeni

Ayşe Çetinbaş - Yapımcı

Ayşen Günsu Teker - Senarist

Baran Yıldırım - Senarist

Betül Arım - Oyuncu

Bilal Korkut - Yönetmen

Bingöl Elmas - Yönetmen

Birkan Akyol - Oyuncu

Burak Gülgen - Oyuncu/ Yönetmen

Burhan Ökmen - Oyuncu

Bülent Emrah Parlak -Oyuncu

Bülent Yarbaşı - Yapımcı

Cahit Seymen - Yönetmen

Can Başak - Oyuncu

Can Kolukısa - Oyuncu

Can Sertaç Adalıer - Oyuncu

Canan Evcimen - Yönetmen

Caner Erkan - Oyuncu

Cansel Kılınçcı - Yönetmen

Cihat Tamer - Oyuncu

Coşkun Liktor - Sinema yazarı

Defne Halman - Oyuncu

Deniz Kurtuluş Özgünay - Yönetmen

Deniz Yeşil - Yönetmen

Devrim Evin – Oyuncu

Dursaliye Şahan - Gazteci/Yazar

Duygu Eruçman - Belgesel sinemacı

Elif Ergezen - Yönetmen

Elif Refiğ - Yönetmen

Emin Alper - Yönetmen

Emrah Elçiboğa – Oyuncu

Emre Melemez - Oyuncu

Ercan Kesal - Oyuncu / Yönetmen

Erol Mintaş - Yönetmen

Ersin Gök - Görüntü Yönetmeni

Eylül İdman - Senarist/Dramaturg

Eyüp Boz - Görüntü Yönetmeni

Ferat Kevir - Sinemacı

Fırat Çete - Sanat Yönetmeni

Fuat Erbey - Senarist /Yönetmen

Funda Alp - Senarist

Galip Görür - Oyuncu

Gökhan Baykal - Post Prodüksiyon Asistanı

Gül Büyükbeşe - Yönetmen

Gül Fulya Yüksel - Oyuncu

Güliz Sağlam - Yönetmen

Gülsüm Öz - Senarist/Yazar

Günay Alçin - Oyuncu

Gürcan Keltek - Yönetmen

Halil Ergün - Oyuncu

Halis Bayraktaroğlu - Oyuncu

Hilmi Etikan - Yönetmen

Hüseyin Karabey - Yönetmen

Hüseyin Kuzu - Senarist

Hüseyin Taş - Oyuncu

İbrahim Güler - Senarist/Yönetmen

İlham Bakır - Yönetmen

İlker Berke - Görüntü Yönetmeni

İmre Azem - Yönetmen

İpek Efe - Kısa Film Yönetmeni

İsmet Arasan - Yönetmen

İsmet Üstekin - Oyuncu

Janset Paçal - Oyuncu

Julide Kural - Oyuncu

Kazım Gündoğan - Yapımcı

Kıvanç Sezer - Yönetmen

Kibar Dağlayan Yiğit - Yönetmen

Korkut Akın - Sinema Yazarı/Yönetmen

Levent Can - Oyuncu

M.Nurkut İlhan - Genel Sanat Yönetmeni

Mehmet Esen - Oyuncu

Mehmet Ülker - Işık Şefi

Melek Özman - Yönetmen

Melih Biçer - Yönetmen Yardımcısı

Meltem Savcı - Oyuncu

Meltem Savcı - Oyuncu

Menderes Samancılar - Oyuncu

Meryem Yavuz - Görüntü Yönetmeni

Metin Avdaç - Yönetmen

Mihriban Sezen - Yönetmen

Murat Muslu - Oyuncu

Mustafa Dok - Yönetmen

Mustafa Ünlü - Yönetmen

Nadir Öperli - Yapımcı

Nazlı Bora- Yardımcı Yönetmen

Necati Sönmez - Sinema Eleştirmeni/Yönetmen

Nejla Demirci- Yönetmen

Nezahat Gündoğan - Yönetmen

Nezih Cihan Aksoy - Oyuncu

Numan Çakır - Oyuncu

Nur Sürer - Oyuncu

Nurhan Özenen - Oyuncu

Okşan Tavaslıoğlu - Senarist

Osman Özcan - Sanat Yönetmeni

Ömer Duran - Oyuncu

Ömer Uğur - Yazar/Yönetmen

Önder İnce

Özcan Alper - Yönetmen

Özgür Çevik - Oyuncu

Pelin Batu - Oyuncu

Pelin Esmer - Yönetmen

Pınar KULA - Yönetmen yardımcısı

Rana Alagözyaylası - Yönetmen

Renan Bilek - Oyuncu

Reyan Tuvi - Yönetmen/Yazar

Rıza Akın - Oyuncu

Rohat Merwan - Film Yönetmeni

Salim Kadıcık - Oyuncu/Yönetmen

Sefa Öztürk - Yönetmen

Selen Çatalyürekli - Belgesel Sinemacı

Selim Yıldız - Yönetmen

Semih Dindar

Senem Tüzen - Yönetmen

Seray Genç - Sinema Yazarı

Serdar pehlivanoğlu - Yönetmen

Serhat Karaaslan - Yönetmen

Sevda Kantarcı

Sevgi Saygı - Senarist/Yazar

Sevinç Baloğlu - Yönetmen

Sibel Tekin - Yönetmen

Sinan Biçici - Senarist

Suat Usta -Oyuncu

Sumru Yavrucuk - Oyuncu

Süleyman Karaaslan - Yönetmen

Şebnem Sönmez - Oyuncu

Şehbal Şenyurt Arınlı- Yönetmen

Şükrü Alaçam - Yönetmen

Tahsin İşbilen - Yönetmen

Taylan Işıklar - Senarist

Tilbe Saran - Oyuncu

Tuba Ataç - Kostüm tasarım

Tuba Erdem - Oyuncu

Tuncay Uncu - Işık Şefi

Tülay Dikenoğlu - Sinema Yazarı

Uğraş Güneş - Senarist

Uğur Pişmanlık - Yönetmen

Ümit Kıvanç - Yönetmen

Vecdi Sayar - Sinema Yazarı

Veda Yurtsever – Oyuncu

Veysi Altay - Yönetmen

Yapımcı/ Yönetmen

Yasin Semiz - Yönetmen

Yıldız Bayazıt - Senarist

Yılmaz Yalçın - Oyuncu

Zafer Afşar - Yönetmen

Zafer Ayden - Yapım Sorumlusu

Zeliha Doğan - Senarist

Zeynep Dadak - Yönetmen