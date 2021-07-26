Sınır dizisinin setinde koronavirüs paniği: Çekimler durduruldu
Sınır dizisi ekibinde Aslıhan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.
Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu HAN Medya&Yapım imzalı "Sınır" adlı internet dizisinin setinde korona paniği yaşandı.
Dizinin ekibinde aralarında Aslıhan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin korona sonuçları pozitif çıkınca Balıkesir Dursunbey'de yapılan çekimler durduruldu. Tüm ekibe yeniden test yapıldı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müge Uğurlar'ın yönettiği dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Erdem Şanlı, Burcu Binici , Mert Altınışık, Canan Ekinci, Gamze Dar ve Aylin Kabasakal rol alıyor.
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