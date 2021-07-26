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  3. Sınır dizisinin setinde koronavirüs paniği: Çekimler durduruldu

Sınır dizisinin setinde koronavirüs paniği: Çekimler durduruldu

Sınır dizisinin setinde koronavirüs paniği: Çekimler durduruldu

Sınır dizisi ekibinde Aslıhan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca çekimlere ara verildi.

Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu HAN Medya&Yapım imzalı "Sınır" adlı internet dizisinin setinde korona paniği yaşandı.

Dizinin ekibinde aralarında Aslıhan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin korona sonuçları pozitif çıkınca Balıkesir Dursunbey'de yapılan çekimler durduruldu. Tüm ekibe yeniden test yapıldı.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müge Uğurlar'ın yönettiği dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Erdem Şanlı, Burcu Binici , Mert Altınışık, Canan Ekinci, Gamze Dar ve Aylin Kabasakal rol alıyor.

TV100

Etiketler sınır sınır dizisi sınır dizisi seti
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