''Şırdancı Mehmet'' eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Kamuoyunda "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk, eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Darp iddialarını yalanlayan Şırdancı Mehmet adli kontrolle serbest bırakıldı.

Katıldığı yemek programıyla birlikte "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk, eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekol TV muhabirlerinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Şırdancı Mehmet Çubuk ile eşi arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmada, Çubuk'un eşini dar ettiği öne sürüldü.

Şırdancı Mehmet'in gözaltına alındığı karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenilirken, Çubuk, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp marp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.