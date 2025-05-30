  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''Şırdancı Mehmet'' eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

''Şırdancı Mehmet'' eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

''Şırdancı Mehmet'' eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Güncelleme:

Kamuoyunda "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk, eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Darp iddialarını yalanlayan Şırdancı Mehmet adli kontrolle serbest bırakıldı.

Katıldığı yemek programıyla birlikte "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk, eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekol TV muhabirlerinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Şırdancı Mehmet Çubuk ile eşi arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmada, Çubuk'un eşini dar ettiği öne sürüldü.

Şırdancı Mehmet'in gözaltına alındığı karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenilirken, Çubuk, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp marp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.

 

text-ad
Etiketler şırdancı mehmet mehmet çubuk şırdancı mehmet çubuk gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı! Türkiye'nin il il gezip intihara kalkışan seri intiharcısı yine çatıdaydı! Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Kamu işçilerine ilave tediyede ödeme tarihleri belli oldu Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Nihal Candan'dan eşi benzeri görülmemiş, hukuk tarihine geçecek boşanma davası! Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi... Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi... Avrupa'dan altın madalya ile dönüyoruz! Avrupa'dan altın madalya ile dönüyoruz! Coşkun Sabah skandal iddialar sonrası harekete geçiyor! Coşkun Sabah skandal iddialar sonrası harekete geçiyor! Satılık ve kiralık konut ve iş yeri ilanları için kafa karıştıran yeni düzenleme Satılık ve kiralık konut ve iş yeri ilanları için kafa karıştıran yeni düzenleme Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti daha! İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti daha! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette! Yeni Şafak durmuyor: Bakan Mehmet Şimşek 1 haftada 2'nci kez manşette!
Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Profesörün Atatürk sözleri büyük tepki topladı Alevler içerisinde yürüyen 5 yaşındaki çocuk o anları anlattı Alevler içerisinde yürüyen 5 yaşındaki çocuk o anları anlattı AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! AK Parti ve MHP'den TBMM'deki vize krizi teklifine ret! Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Gencecik kadın öğretmen eski sevgilisinin çalıştığı okulun önünde intihar etti Evli ve bir de çocuğu vardı... Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden haber Evli ve bir de çocuğu vardı... Türkiye'nin tatil cennetinden kahreden haber Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım da belli oldu Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü ortalık karıştı Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'ndan müjdeli haber geldi Hava durumu ''yeter artık'' dedirtti: Yine yağmur, yine rüzgar... Hava durumu ''yeter artık'' dedirtti: Yine yağmur, yine rüzgar...