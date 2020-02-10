Sisi lakaplı Seyhan Soylu evlendi

Bir dönem ünlü isimlerin menajerliğini yapan Sisi lakaplı trans birey Seyhan Soylu, üçüncü kez evlendi. 47 yaşındaki Soylu, Rizeli iş adamı Fahri Yazıcı ile İslami usullere göre dünya evine girdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinin tanınmış ailelerinden Yazıcılar'a gelin giden Seyhan Soylu, 35 yaşındaki Fahri Yazıcı ile imam nikahı kıydı. Soylu'nun Yeşilkoy'deki evinde kıyılan nikahta dini ritüeller yerine getirildi. Nikah öncesi evde imam eşliğinde; Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı. Tasavvuf ekibi eşliğinde ilahiler okundu ve semazen gösterisi yapıldı. Soylu, törende başörtüsü ve peçe taktı.

"ARTIK MUHAFAZAKAR HAYAT SÜRMEK İSTİYORUM"

İkilinin yakın dostlarının katıldığı nikah öncesi bir konuşma yapan Soylu, "Bizde öncelik İslami ritüel, Nisan ayında Moğolistan'da Şaman düğünü, Allah nasip ederse yazın da İstanbul ve Rize'de basına kapalı yakın dost, arkadaş ve aile eşrafının katılacağı mütevazi bir 'Kır düğünü' yapmak gönlümüzden geçmekte. Artık yeni adım attığım hayatımda muhafazakar, mütedeyyin bir hayat sürmek istiyorum. Evlilik kurumu sorumluluk ister, geçmişimde yeteri kadar çılgınlıklar yaptık. Artık durulma ve dingin bir hayat sürmek gerek. Benim de hep İslami ritüellerle izdivaç yapmak gönlümde vardı. Allah kalbime göre nasip etti. Geçmişte olaylı Marmara Gemisi sürecinde Kudüs ziyaretimde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yarı hacca nail olduk. Rabbim nasip ederse eşimle birlikte Mekke ve Medine ziyaretleri de yapmak istiyorum. Bu ziyaretler sonrasında da İslami kurallara göre hayatımı idame ettirmek istiyorum" dedi.



1973 yılında dünyaya gelen Seyhan Soylu, yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti.