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Skandal! Sevgilisinin çıplak fotoğrafını yayınladı

Skandal! Sevgilisinin çıplak fotoğrafını yayınladı

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada sevgilisi Laura Shakimova'nın çırılçıplak karesini yayınladı.

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Sosyetik fotoğrafçının oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafta Erkaya'nın sevgilisinin çırılçıplak halini yayınlaması şaşırttı. Erkaya, daha önce ise kendi çıplak karesini paylaşmıştı.

 

Etiketler Dilan Gerede Erkaya Bennu Gerede Laura Shakimova çıplak fotoğraf paylaşım kalça
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