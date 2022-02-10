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Skandal! Ünlü şarkıcının seks kasedi çıktı

Skandal! Ünlü şarkıcının seks kasedi çıktı

Şarkıcı Nelly, içinde bulunduğu seks kasetinin Instagram hikayelerinde yayınlanmasının ardından sosyal medyada özür mesajı yayınladı.

Asıl adı Cornell Iral Haynes olan şarkıcı, "Genç kadından ve ailesinden içtenlikle özür dilerim, bu onlar için istenmeyen bir video" dedşç
Nelly, "Bu, özel olan ve hiçbir zaman herkese açık hale getirilmemesi gereken eski bir videoydu" diye devam etti.
Şarkıcının yer aldığı klip, silinmeden önce çok sayıda kullanıcı tarafından ele geçirilip kaydedildi.

Bir dakikadan daha kısa süren video kasette, çıkarılan sesler hakkında internette çok sayıda yorum geldi.

Gazeteci Marielle Songy, "Nelly videosundaki kadının videonun paylaşılmasına izin vermediğini hatırlatırım, bu yüzden videoyu paylaşmayın" diyerek tepki gösterdi.
Nelly, geçen ay 63 yaşındaki Madonna'nın sosyal medyada iç çamaşırı giyerken paylaştığı fotoğraflarını sert bir dille eleştirmişti.
Rapçi Nelly’nin 2017 yılında Washington’da konser için gelen bir kadına tur otobüsünde tecavüz etmekten suçlu bulunup tutuklanmıştı.

Etiketler Nelly seks seks kasedi skandal
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