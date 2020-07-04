Skandalın ayak sesleri!..

Bu “yürüyüşler” sonunda bir kavgaya, skandala dönüşürse kimse şaşırmayacak!..

Çünkü…

Sadettin Saran, yıllar önce boşandığı eşi Emek Külür’ün sonrasında, Emine Jahovic gibi birçok ilişki yaşamasına rağmen Külür’ün “sessiz-gizli taciz”lerinden kurtulamıyor.

Şimdi de Emek Külür’ün bulduğu yeni sevgilisi Sadettin Saran’ın komşusu!

Külür, çoğu zaman sevgilisi Recep Ali Keydal’ın Kemerburgaz’daki evinde kalıyor.

Ama konu burada da kalmıyor. Çünkü Emek Külür orada her kaldığı gün yürüyüşlere çıkıyor. Burun buruna gelip bir tatsızlık çıkması an meselesi.

Bu nedenle başlıkta “Skandalın ayak sesleri” dedik.

Bu arada Emek Külür'ün en büyük dertlerinden biri başındaki davalar.

58. Asliye cezadaki mahkemesi 26 Kasım’a ertelendi. Buradan ceza alırsa 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilir. Yine 21. İş Mahkemesinde çalışanlarıyla davaları var. Ayrıca İstanbul 3. İş mahkemesindeki mobbing davasını kaybetti ve 6 bin TL tazminata hükmedildi.

İş hayatını çok olumsuz etkilediği için bu mahkeme haberlerinin kaldırılması için de erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş ama “ret” olmuş.

Anladığımız kadarıyla önümüzdeki günlerde Emek Külür’ü özellikle adliye ve magazin gündeminde sık sık göreceğiz.