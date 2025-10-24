''Soğuk Savaş'' davasında tahliye kararı

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş programına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verildi.

Youtube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalındaki programda “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 4.5 yıla kadar hapsi istenen Soydemir ve Akgündüz, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için tahliye kararı verdi.