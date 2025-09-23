  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında gözaltı kararı

Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında gözaltı kararı

Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:

Youtube'ta Boğaç Soydemir'in sunduğu programda "İçki tüm Kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Youtube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalındaki programda “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle soruşturma açıldı. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, “Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır”hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan  Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sunucu Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları yazmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

text-ad
Etiketler soğuk savaş boğaç soydemir enes akgündüz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Futbolda altın top ödülü sahibini buldu; Kenan Yıldız, Kopa Trophy'de 5. oldu Futbolda altın top ödülü sahibini buldu; Kenan Yıldız, Kopa Trophy'de 5. oldu MHP'li başkanın ardından AK Partili Belediye Başkanı da tutuklandı MHP'li başkanın ardından AK Partili Belediye Başkanı da tutuklandı Her gördüğünüz Demet Özdemir Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i olmayabilir! Her gördüğünüz Demet Özdemir Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i olmayabilir! 1.5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şaşırttı 1.5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şaşırttı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi olarak anılıyordu... İş makineleri girdi! Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi olarak anılıyordu... İş makineleri girdi! Fazla kilolarından kurtup görenleri şaşırtan Survivor güzeli yüzüğü taktı... Fazla kilolarından kurtup görenleri şaşırtan Survivor güzeli yüzüğü taktı... Boşandıktan sonra adeta gençleşen güzel oyuncu yeni sevgilisiyle aşka geldi Boşandıktan sonra adeta gençleşen güzel oyuncu yeni sevgilisiyle aşka geldi Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu! Evde bulunan günlük dosyaya girdi Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu! Evde bulunan günlük dosyaya girdi
MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti MHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! 18 yaş küçük sevgilisinden şikayeti olup Müge Anlı'dan yardım istedi, herkesin ağzı açık kaldı! 18 yaş küçük sevgilisinden şikayeti olup Müge Anlı'dan yardım istedi, herkesin ağzı açık kaldı! Tam 1,5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün sebebi doktorları da şaşırttı! Tam 1,5 yıldır geçmek bilmeyen öksürüğün sebebi doktorları da şaşırttı!